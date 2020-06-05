ميركل: المجتمع الأمريكي يشهد استقطابا شديدا

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة غير مباشرة إلى مسؤولية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عنف الشرطة والعنصرية داخل الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان لترامب دور في الانقسام الاجتماعي داخل الولايات المتحدة ،قالت ميركل في لقاء تم بثه أمس الخميس على القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ضمن برنامج "ماذا الآن يا سيدة ميركل؟" قالت ميركل: "أعتقد أن أسلوب السياسة المتبع يتسم بالتناقض الشديد"، مشيرة إلى ان المجتمع الأمريكي تم استقطابه بشدة".

وقالت ميركل إن مطلبها من الساسة الأمريكيين هو السعي نحو التوحد والتصالح.

وعن سؤال بشأن ثقتها في ترامب، قالت ميركل: "أتعاون مع الرؤساء المنتخبين في كل العالم ، وبطبيعة الحال أيضا مع الرئيس الأمريكي، وأمل أن ينجح في بسط السلم في بلاده".

وأضافت ميركل أنها لا تصرح علنا بما تبحثه مع الرئيس ترامب، قائلة :"أمل فقط أن يتم جمع التوجهات المختلفة"، مشيرة إلى أنها سعيدة بأن العديدين في الولايات المتحدة يقومون بدورهم في هذا الاتجاه على وجه طيب.

وكان مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي خلال عملية وحشية للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم الخامس والعشرين من مايو الماضي "أمرا فظيعا فظيعا" على حد وصف ميركل، معقبة بالقول: "العنصرية شيء بشع".

وقالت ميركل إن العنصرية كانت موجودة في كل الأوقات، حتى في ألمانيا.

وأضافت ميركل قائلة: "الآن نعود إلى باب بيتنا الخاص ونأمل أن يكون في الولايات المتحدة أيضا" من يرغبون في التظاهر بصورة سلمية وحسب.

ووصفت ميركل موت فلويد بأنه "عملية قتل، وهو موت شنيع ناجم عن عنصرية"، مبينة بالقول: "لكنني أثق في القوى الديمقراطية بالولايات المتحدة، التي ستتمكن من إنهاء هذا الموقف العصيب".