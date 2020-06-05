نادي الشيخ زايد يواصل أعمال تطوير تراك كرة القدم استعدادا لعودة النشاط

يضع مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، اللمسات الأخيرة لتجهيز تراك النادي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنظومة الرياضية، وتسابق الإدارة الزمن للانتهاء من أعمال التطوير استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف يونيو الجاري حسب ما أعلمه مجلس الوزراء، وتوجت إدارة نادي الشيخ زايد جهودها بتطوير التراك وتجهيز ملاعب كرة قدم والانتهاء من الفرع الجديد للنادي.

يذكر أن آخر أعمال التجديد، كانت داخل ملاعب امتداد النادي وشملت تجهيز ٦ ملاعب من أصل ١١ ملعبا داخل فرع النادى، وسبق ذلك إنشاء حمام السباحة الأولمبي بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، وتجديد حديقة الطفل.

ومن ناحيته وجه فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة الشكر، لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدعم والاهتمام الذي يوليه لنادي الشيخ زايد، ووجه الشكر أيضا للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ولمجلس الإدارة والعاملين بالنادي على الجهد المبذول لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية.

وقال رئيس نادي الشيخ زايد، إنه كان من المفترض افتتاح الفرع الجديد شهر أبريل الماضي ولكن أزمة كورونا أجلت افتتاحه، مؤكدا في حالة عودة النشاط الرياضي سنوجه دعوة لوزير الرياضة أشرف صبحي لحضور الافتتاح وفق ضوابط وإجراءات يلتزم بها الجميع للحفاظ على صحة الجميع.

وأكد الهواري، أن أعمال التطوير سوف تنتهي قبل عودة النشاط رسميا ليكون الافتتاح متزامنا مع عودة النشاط الرياضي في مصر، مضيفا أن الفرع الجديد مستعد لاستقبال النشاط الرياضي وننتظر موعد الافتتاح الرسمي بعد عودة النشاط الرياضي وسيكون افتتاح يليق باسم نادي الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة لوزير الشباب والرياضة وبعض المسئولين في المنظومة الرياضية في افتتاح الفرع الجديد.

ولفت الهواري، أن نادي الشيخ زايد مستعد تماما لعودة النشاط في أي وقت وينتظر اعلان العودة لتسير الأمور وفق طبيعتها المعهود، متمنيا القضاء على فيروس كورونا وخروج مصر من تلك الجائحة التي أثرت على العالم أجمع وتسببت في خسائر فادحة لاقتصاديات دول العالم.