نادي الشيخ زايد يواصل أعمال تطوير تراك كرة القدم استعدادا لعودة النشاط

يضع مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، اللمسات الأخيرة لتجهيز تراك النادي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنظومة الرياضية، وتسابق الإدارة الزمن للانتهاء من أعمال التطوير استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف يونيو الجاري حسب ما أعلمه مجلس الوزراء، وتوجت إدارة نادي الشيخ زايد جهودها بتطوير التراك وتجهيز ملاعب كرة قدم والانتهاء من الفرع الجديد للنادي.
يذكر أن آخر أعمال التجديد، كانت داخل ملاعب امتداد النادي وشملت تجهيز ٦ ملاعب من أصل ١١ ملعبا داخل فرع النادى، وسبق ذلك إنشاء حمام السباحة الأولمبي بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، وتجديد حديقة الطفل.
ومن ناحيته وجه فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة الشكر، لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدعم والاهتمام الذي يوليه لنادي الشيخ زايد، ووجه الشكر أيضا للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ولمجلس الإدارة والعاملين بالنادي على الجهد المبذول لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية.
وقال رئيس نادي الشيخ زايد، إنه كان من المفترض افتتاح الفرع الجديد شهر أبريل الماضي ولكن أزمة كورونا أجلت افتتاحه، مؤكدا في حالة عودة النشاط الرياضي سنوجه دعوة لوزير الرياضة أشرف صبحي لحضور الافتتاح وفق ضوابط وإجراءات يلتزم بها الجميع للحفاظ على صحة الجميع.
وأكد الهواري، أن أعمال التطوير سوف تنتهي قبل عودة النشاط رسميا ليكون الافتتاح متزامنا مع عودة النشاط الرياضي في مصر، مضيفا أن الفرع الجديد مستعد لاستقبال النشاط الرياضي وننتظر موعد الافتتاح الرسمي بعد عودة النشاط الرياضي وسيكون افتتاح يليق باسم نادي الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة لوزير الشباب والرياضة وبعض المسئولين في المنظومة الرياضية في افتتاح الفرع الجديد.
ولفت الهواري، أن نادي الشيخ زايد مستعد تماما لعودة النشاط في أي وقت وينتظر اعلان العودة لتسير الأمور وفق طبيعتها المعهود، متمنيا القضاء على فيروس كورونا وخروج مصر من تلك الجائحة التي أثرت على العالم أجمع وتسببت في خسائر فادحة لاقتصاديات دول العالم.