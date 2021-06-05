100 قتيل على الأقل في هجوم على قرية ببوركينا فاسو

لقى أكثر من 100 شخص مصرعه، اليوم السبت، في هجوم على قرية في بوركينا فاسو.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، نقلًا عن مصادر أمنية ومحلية، يعتبر هذا الهجوم هو الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ عام 2015.