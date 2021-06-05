 100 قتيل على الأقل في هجوم على قرية ببوركينا فاسو - بوابة الشروق
السبت 5 يونيو 2021 3:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

100 قتيل على الأقل في هجوم على قرية ببوركينا فاسو

نور رشوان
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 1:57 م

لقى أكثر من 100 شخص مصرعه، اليوم السبت، في هجوم على قرية في بوركينا فاسو.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، نقلًا عن مصادر أمنية ومحلية، يعتبر هذا الهجوم هو الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ عام 2015.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك