ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمس الجمعة، جلسة للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر، وناقش عقد اجتماع حزبي رئيسي ومسائل تنظيمية.

وبحسب ما أورده موقع "إن كيه نيوز" الإخباري الكوري الشمالي، تحدث كيم عن نتائج المؤتمر العام التاريخي للحزب والذي عقد في شهر يناير.

وشدد على أنه من الضروري الآن الدعوة إلى اجتماع عام للجنة المركزية للحزب" من أجل "حل مشاكل ملحة للعمل الاقتصادي وظروف المعيشة".

ونقل الموقع الإخباري عن وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه خلال الأسبوع الجاري، سينضم العشرات، أو المئات من المسؤولين لجلسة كاملة لتصحيح العيوب، من خلال تلخيص شؤون البلاد خلال النصف الأول من العام.

وستكون الجلسة الكاملة القادمة هي الثالثة حتى الآن هذا العام ويمكن أن تستمر عدة أيام. وعُقدت الجلسة الأولى خلال المؤتمر العام في يناير، واستمرت الثانية أربعة أيام في فبراير الماضي.

وكان اجتماع أمس الجمعة هو أول ظهور لكيم جونج أون منذ 29 يوما، في واحدة من أطول فترات غيابه عن أعين الجمهور.