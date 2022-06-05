عقب إعلان لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا، انفصالهما يوم السبت الماضي، انتشرت الشائعات والتكهنات عن أسباب و دوافع الانفصال.
لكن صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريراً يدحض هذه الأخبار التي روجت حول الثنائي الشهير، بدأتها بالتقرير الذي زعم أن شاكيرا ضبطت بيكيه يخونها مع امرأة شقراء شابة ولم يتم تحديد إسمها، وأكدت الصحيفة أن هذا الخبر غير صحيح.
تقول الصحيفة، داخل دورة الأخبار المستمرة، تعد الأخبار المزيفة حول الموضوعات الشائكة مثل انفصال بيكيه وشاكيرا أمرًا يجب الحذر منه لجميع المؤسسات الإعلامية الإخبارية.
ولسوء الحظ، هناك لحظات يمكن أن يتلوث فيها حتى المعارف المقربين من الأطراف المعنية بالأكاذيب. في هذه الحالة، تم الحديث عن زميله في الفريق جافي كجزء من الفضيحة بأكملها قبل أيام قليلة فقط، بحسب الصحيفة.
من أعلن انفصال شاكيرا وبيكيه أولاً؟
ذكرت الصحيفة أن الصحفي إميليو بيريز دي روزاس، الذي يكتب لـ "El Periodico"، هو أول من كتب أن جيرارد بيكيه وشاكيرا يمران بوقت صعب في علاقتهما في 31 مايو الماضي، ومع ذلك، لم يذكر خيانة لاعب برشلونة.
جاء ذلك بعد يوم واحد عندما كسر البث المرئي "Mamarazzis"، وحصل الصحفيان Laura Fa وLorena Vazquez على السبق الصحفي، وقالوا إن شاكيرا ضبطت بيكيه وهو يخونها مع امرأة شقراء شابة كانت لا تزال طالبة ومضيفة، تبلغ من العمر 20 عامًا ولم يتم تحديد اسمها، وبعد ذلك، جاءت الشائعات حول والدة جافي وانتشرت كالنار في الهشيم.
وأوضحت الصحيفة أن الأخبار المزيفة عن خيانة بيكيه لشاكيرا مع والدة زميله في الفريق جافي جاءت من تركيا، حيث زُعم أن صحفيًا يُدعى مليح عيسات كسر، لديه 150 ألف متابع على تويتر وحساب موثق، وكتب التغريدة التالية: "ضبطت شاكيرا جيرارد بيكيه على علاقة بامرأة أخرى".
"تبين أن تلك المرأة هي والدة نجم برشلونة الشاب ، بابلو جافي، ولا يعلم جافي بالحادثة، يمكن أن يحدث أي شيء لك أو لي في عالم تتعرض فيه شاكيرا للخداع!" فهذه تغريدة غير مسؤولة تمامًا تحولت إلى كارثة في العلاقات العامة لجميع الأطراف المعنية.
قبل أن تضع شاكيرا حدا للشائعات في نهاية المطاف، أنها انفصلت عن بيكيه منذ فترة طويلة. وفي بيان أصدرته أمس، قالت فيه: «نأسف لتأكيد أننا افترقنا.. من أجل الصحة النفسية لأطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهم.. شكرا لتفهمكم».
وألتقى شاكيرا وبيكيه، عام 2010 أثناء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنية شاكيرا 'Waka Waka (This Time for Africa)، والذي تم تصويره ليكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وتزوجا منذ 11 عاما وأنجبا طفليهما ميلان وساشا.
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