لجنة استرداد الآثار تجتمع لمتابعة آخر مستجدات الملف والقضايا المتعلقة بها

رئيس صندوق مصر السيادي: الظروف الحالية غير مشجعة على طرح شركات بالبورصة

وزير قطاع الأعمال: لست ساحرا ولا نملك جامايكا لتحويل خسائر الشركات إلى أرباح