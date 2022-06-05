 مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في عيد نزول التوراة - بوابة الشروق
الأحد 5 يونيو 2022 12:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في عيد نزول التوراة

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:41 ص

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في إطار الاحتفال بعيد نزول التوراة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المُصلين في المُصلى القبلي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي، فيما أدى عشرات المصلين صلاة الضحى بشكل جماعي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واستبقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المُصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات وحماية المقتحمين.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة "عيد نزول التوراة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك