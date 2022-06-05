ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن بنك "إتش.إس.بي.سي هولدينجز بي إل سي" وبنك "هانج سينج" التابع له، تعرضا لتعطل في الخدمات المصرفية على الإنترنت وخدمات الصراف الآلي "إيه.تي.إم" في هونج كونج، اليوم الأحد، حيث لم يتمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم.

وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن البنكين ذكروا أن الخدمات تعطلت بسبب مشكلات فنية وأنهم يعملون على استعادة الخدمات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن حاملي الحسابات لدى بنك "إتش.إس.بي.سي" قولهم، إن الخدمات على الإنترنت لا تعمل وأنهم لم يتمكنوا من السحب من ماكينات الصراف الآلي في منتصف النهار تقريبا.

ولم يكشف بنك "إتش.إس.بي.سي" عن عدد أصحاب الحسابات لدى البنك في هونج كونج، بينما قال بنك "هانج سينج" إن لديه 3.5 مليون عميل في المدينة.