استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت، حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلّمه مذكرة احتجاج رسمية، تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن دولة الكويت ترحب بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب؛ بسبب هذه التصريحات المسيئة.



وطالبت باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية، والتي سيشكّل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب، إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض لعناصر الاعتدال، مشيرة إلى أن «إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته، والدور الكبير الذي لعبه الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند».



وفي وقت سابق، أعلن بيان صادر عن حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم، احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية.



وقال الحزب في بيانه: «خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية».



وأضاف الحزب أنه «يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين، وأنه لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة».