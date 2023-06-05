الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما

بحث وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أبو ظبي وبرلين.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث مسارات التعاون وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين.

كما استعرض الجانبان التعاون المشترك في ملف المناخ، وأكدا على أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري، ودوره المهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد آل نهيان، على عمق العلاقات الإماراتية الألمانية التي تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والحرص على دفع آفاق التعاون والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.