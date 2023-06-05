توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين العمانية

وقع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس جمعية الصحفيين العمانيين محمد العريمي، بروتوكول تعاون بين النقابة والجمعية، والذي يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش افتتاح الملتقى الصحافة العماني المصري، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نائبا عن وزيرة الثقافة، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، وأحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، وعدد من أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين

وتضمن الاحتفال عرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وتوقيع بروتوكول التعاون.