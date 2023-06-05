 يونيون سانتا في يفوز على جيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني - بوابة الشروق
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يونيون سانتا في يفوز على جيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:57 ص

فاز فريق يونيون سانتا في على ضيفه جيمناسيا لابلاتا 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأرجنتيني، والتي شهدت تعادل سان لورينزو مع كولون سلبيا.

وسجل هدفي يونيون سانتا في اللاعبان جيرونيمو دومينا وبريان كاستريلون في الدقيقتين 56 و73.

ورفع يونيون سانتا في رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع والعشرين قبل الأخير، وتوقف رصيد جيمناسيا لابلاتا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل سان لورينزو مع كولون سلبيا. ورفع سان لورينزو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، كما رفع كولون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ21.


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