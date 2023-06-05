الشئون النسائية بوكالة المسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج

رفعت إدارة الشئون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفق خطتها المعتمدة لموسم الحج 1444هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن إدارة الشئون النسائية وضعت خططا استباقية لمتابعة استمرارية أعمالها المتمثلة في تهيئة المصليات النسائية وتخصيص المسارات وتنظيم الحشود البشرية والإشراف على متابعة نظافة وتعقيم وتطهير المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، إضافة إلى توفير خدمات السقيا والتبخير والتطييب والترجمة والإرشاد المكاني والتوجيهي والتوعوي.

كما هدفت الشئون النسائية من خلال خطتها إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن وتنفيذها بكل دقة واتقان لتحقيق خطة التطوير 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.