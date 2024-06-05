نقابة الصيادلة: كل شركة أدوية تقدمت بطلبات لزيادة أسعار ما لا يقل عن 40% من منتجاتها

- أن الأدوية التي لن تتحرك أسعارها لن تشهد نقصا في إتاحتها

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، إن كل أصناف الأدوية لن ترتفع أسعارها دفعة واحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن كل شركة أدوية تقدمت بطلبات لزيادة أسعار ما لا يقل عن 40% من الأدوية التي تنتجها.

وأوضح أنه ستكون هناك مدة زمنية بين كل مرحلة وأخرى من زيادة الأسعار، موضحًا أن الأدوية التي لن تتحرك أسعارها لن تشهد نقصا في إتاحتها.

وأكّد أن كل الأصناف التي نقصت من السوق مؤخرا، ستتم إتاحتها خلال فترة وجيزة للغاية.

وأفاد بأن هيئة الدواء اتفقت مع الشركات على رفع جزئي للأسعار وذلك للمستحضرات التي تستحق الزيادة أو التي لها أولوية، مع المحافظة على الإنتاجية من كل المستحضرات الأخرى.

وأكّد أن الشركة التي تتأخر في إنتاج المستحضر سيتم إلغاء إخطارها (الذي تحركت بعض الأسعار على أساسه).