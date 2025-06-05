159 مركز شباب بالغربية تستعد لاستقبال مئات الآلاف من المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

أوضح اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن 159 مركز شباب في جميع أنحاء المحافظة جُهزت لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب في جميع القطاعات تستعد بتزيين المراكز احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بالعيد داخل المنشآت الشبابية، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأكد على الدور الهام والحيوي لمراكز الشباب في كل المناسبات والأعياد، حيث أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف في فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما أوضح أن مراكز الشباب والرياضة بالغربية لديها الإمكانية لاستيعاب الآلاف، خاصة بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية، والتي تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.