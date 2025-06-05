وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو أمر بتسليم أسلحة إلى عصابات إجرامية في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سلّمت العديد من الأسلحة إلى عصابات في غزة، بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال تصريحات أعاد نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «سلّمت إسرائيل بنادق هجومية وأسلحة خفيفة لعصابات إجرامية في غزة، بناء على أوامر نتنياهو.. هذه الأسلحة تذهب إلى المجرمين الذين يوجهونها نحو إسرائيل».

ووفقًا لتقديره، فإن تسليح العصابات الإجرامية في غزة لم يحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر، مشيرًا إلى أن رئيس الشاباك يعلم بالأمر.

ووصف تسليح العصابات الإجرامية في غزة بأنه نواة لتأسيس تنظيم «داعش» جديد في القطاع، معقبًا: «لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذا السلاح لن يوجه إلى إسرائيل».

ولليوم الـ80 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 179 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.



