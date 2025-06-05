يستقبل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نظيره الإسرائيلي جدعون سار في برلين اليوم الخميس على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويزور الوزيران صباح اليوم النصب التذكاري للهولوكوست ويضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا يهود أوروبا. ويُخلّد نصب "شتيلنفيلد" ومركز معلومات تحت الأرض بالقرب من بوابة براندنبورج التاريخية ذكرى ما يقرب من ستة ملايين يهودي قُتلوا في ظل الحكم النازي.

ومن المقرر أن يجري الوزيران لاحقا محادثات سياسية. وكان فاديفول قد التقى سار في 11 مايو الماضي خلال زيارته الرسمية الأولى لإسرائيل. ومن المرجح أن تتناول المناقشات أيضا الانتشار العسكري الإسرائيلي العنيف والوضع الكارثي للسكان المدنيين في قطاع غزة. ووعد فايدفول إسرائيل بمزيد من المساعدات العسكرية في البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس الأربعاء. وقال فاديفول إن "هذه المساعدات ضرورية في ضوء الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس، بالإضافة إلى هجمات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من اليمن وميليشيا حزب الله من لبنان".

وفي السابق، أثار فاديفول استياء حتى داخل صفوف حزبه المسيحي الديمقراطي بتصريحات في صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، والتي رهن فيها توريد أسلحة لإسرائيل بمراجعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي.