«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار الدواجن 8 جنيهات وكرتونة البيض 15 جنيها

عبدالعزيز: ٢٥٪ ركودا فى المبيعات وعدم وجود بورصة حقيقية ومنع التصدير أبرز أسباب التراجع



أكد رئيس شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، انخفاض أسعار الدواجن والبيض بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نظرا لانخفاض معدلات الإقبال على الشراء من المواطنين، لافتا إلى وصول نسبة الركود إلى 25% مقارنة بأيام شهر رمضان.

وأشار السيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل 22 جنيها بالمزرعة بدلا من 30 جنيها فى الفترة الأخيرة، بانخفاض 8 جنيهات، فيما وصل سعر كرتونة البيض لـ22 جنيها بالمزارع بدلا من 37 جنيها بانخفاض 15 جنيها.

وأرجع السيد، انخفاض أسعار الدواجن والبيض بشكل كبير لعدة أسباب منها نظرية العرض والطلب وانخفاض الإقبال، وغلق باب التصدير فى ظل إنتاج كميات أكبر من احتياجات السوق الأمر الذى يزيد من خسائر المربين ويؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار، ما ينذر بعزوف عدد كبير من المربين عن المهنة، لانخفاض سعر البيع عن تكلفة الإنتاج.

وأضاف أنه من أسباب تراجع الأسعار أيضا عدم وجود بورصة حقيقية للدواجن تحدد الأسعار وفقا لتكاليف الإنتاج ونظرية العرض والطلب معا، مطالبا بفتح باب التصدير للمحافظة على بقاء المربين بالمهنة، خاصة وأن عزوف عدد كبير منهم سيؤدى لنقص بالسلعة وبالتالى ارتفاع الأسعار بالأسواق، موضحا أن سبب نسبة الركود الحالية ترجع لاهتمام المواطنين بموسم عيد الأضحى، والتحضير لشراء الأضاحى.

وفى جولة ميدانية لـ«الشروق» بأسواق الدواجن فى القاهرة والجيزة، تبين انخفاض سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى ما بين 26 إلى 28 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الدواجن البلدى ما بين 37 و38 جنيها.

وقال عبدالله أحمد، مالك أحد محال بيع الدواجن بمنطقة السيدة زينب، إن الإقبال عادة ما يكون على شراء الدواجن البيضاء لانخفاض سعرها مقارنة بالبلدى.

وأكد محمد على مالك محل دواجن بمنطقة شبرا، أن نسبة إقبال المواطنين على شراء الدواجن لا تزال منخفضة حتى بعد انخفاض أسعارها خلال الفترة الماضية، موضحا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض إلى 27 جنيها، والدواجن الحمراء 38 جنيها.

ومن جهته، أشار صلاح أحمد أحد تجار البيض بمنطقة شبرا، إلى انخفاض سعر كرتونة البيض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 27 جنيها.

وأكد حازم محمد، تاجر بيض بمنطقة حلوان، أن الإقبال على شراء البيض خلال الفترة الماضية وقبل انخفاض الأسعار لم يقل بشكل عام، إلا أن الكمية المباعة هى التى انخفضت، موضحا «أن المستهلك الذى كان يشترى 2 أو 3 كراتين شهريا، أصبح يحصل على كرتونة واحدة فقط، مرجعا السبب إلى غلاء الأسعار الذى لم يعتاد عليه المواطن من قبل.