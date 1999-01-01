ميركل تشارك اليوم الجمعة في قمة غرب البلقان ببولندا

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تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومعها عدد من قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، في بولندا مع قادة بارزين لدول غرب البلقان في مدينة بوزنان البولندية.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المسجلة بالفيديو، إن اللقاء سيسعى لتحسين ظروف المباحثات بين الطرفين وإلى تجاوز أشكال التوتر في المنطقة.

وأضافت ميركل أن دول البلقان وفت ببعض شروط الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، لكن هناك شروطا أخرى كثيرة لم يتم الوفاء بها.

ويتسبب الصراع المستمر بين كل من صربيا وكوسوفو في تأجيج التوتر بالمنطقة إلى جانب عوامل أخرى.

كانت بلجراد رفضت الاعتراف بدولة كوسوفو الواقعة جنوبي صربيا ،والتي أعلنت استقلالها عام 2008 ولا يسكنها تقريبا إلا ألبان.

وانفصلت كوسوفو عمليا عن صربيا عام 1999 بعد تمرد مسلح لألبان كوسوفو وبعد تدخل من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأصدرت ألمانيا عام 2014 صيغة "عملية برلين" والتي تدعم دول البلقان في سعيها إلى عضوية محتملة في المستقبل بالاتحاد الاوروبي.

يشارك في اللقاء من دول البلقان قادة كل من صربيا وألبانيا وشمال مقدونيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو، كما تشارك فيه عشر دول من الاتحاد الأوروبي.