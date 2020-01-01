متحدثة السياحة: وصول 889 سائحا إلى مطار الغردقة أمس مؤشر جيد جدا للتعافي

قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن وصول 899 سائحًا على متن خمس طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، صباح أمس السبت، مؤشر جيد جدًا للتعافي وعودة السياحة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن «وصول هذا العدد من السائحين يدل على الثقة في المقصد السياحي المصري»، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الدولة المصرية نالت اطمئنان الدول المصدرة للسياحة.

ولفتت إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لاستردادا الثقة، وعودة القطاع للتعافي بمجموعة من الإجراءات والضوابط الاحترازية؛ لتحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري.

ونوهت متحدثة وزارة السياحة أن السياحة ستشهد ازديادًا خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون تدريجيًا، موضحة أن عودة السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد لا تنطبق على مصر فقط، فضلًا عن أنها ترتبط ببعض معايير الدول المصدرة للسياحة.

وذكرت أن الوزارة تناشد السائحين بالالتزام بالمعايير التي وضعتها الدولة لاستقبال السياحة وعودتها مرة أخرى، مضيفة أن الموقع الإلكتروني للوزارة يحوي التعليمات والضوابط، للحفاظ على سلامة السائح الشخصية والمتواجدين في المقصد السياحي.

ووصلت خمس طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، أمس السبت، على متنها 899 سائحًا قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، خضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق.