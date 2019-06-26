راموس: لن نفوز بالدوري الإسباني بسبب التحكيم

يرى الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن الحكام لا تستطيع أن تهدي لقب الليجا للفريق الملكي، مؤكدًا أن الحكام لا بمتلكون أحكامًا مسبقة.

وحقق ريال مدريد فوزصا صعبًا على حساب مضيفه أتليتك بلباو اليوم، الأحد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، بركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس.

وقال راموس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «عندما أسدد ركلة جزاء، فإن كل ما أفكر فيه هو النقاط الثلاث، في تلك اللحظات العصيبة أستطيع أن أكون هادئا للغاية، أنا الشخص المناسب لهذه المواقف، وسعيد للغاية بتحقيق الفوز».

وشهدت المباراة لقطة جدلية، عندما داس راموس قدم راؤول جارسيا داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

عن تلك اللعبة قال راموس: «لا شيء في تلك اللقطة، خطوت على قدمه بعض الشيء لكنه كان خلفي ولم أره، لم تكن هجمة مؤكدة من الأساس ولم نكن في صراع على الكرة، هذا كل شيء».

وأضاف: «لا نعبأ بشأن التعليقات التي تقال عن محاباة التحكيم لنا، قلت ذلك سابقا، لن نفوز بالدوري الإسباني بسبب التحكيم، تماما كما لن يخسر فريق آخر المسابقة بسبب التحكيم».

وأتم: «الفريق الذي يرتكب الأخطاء عليه أن يكون ناقدا للذات، أن ينظر إلى لاعبيه وإلى قائمته. الحكام هنا لمساعدتنا، أحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون، لكنهم لا يمتلكون أبدا أحكاما مسبقة».