مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 5/7/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني وليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

13:00 - بيرنلي أمام شيفيلد يونايتد - beIN Sports HD 2

15:00 - نيوكاسل يونايتد أمام وست هام يونايتد - beIN Sports HD 2

17:30 – ليفربول أمام أستون فيلا - beIN Sports HD 1

20:00 – ساوثهامتون أمام مانشستر سيتي - beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

14:00 - أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد 1beIN Sports HD

17:00 - إسبانيول أمام ليجانيس – beIN Sports HD 3

19:30 – أوساسونا أمام خيتافي - beIN Sports HD 3

22:00 – فياريال أمام برشلونة – 1beIN Sports HD

الدوري الإيطالي

17:15 انتر ميلان أمام بولونيا - beIN Sports HD 4

19:30 – كالياري أمام أتلانتا - beIN Sports HD 5

19:30 – بريشيا أمام هيلاس فيرونا - beIN Sports HD 6

19:30 – بارما أمام فيورنتينا - beIN Sports HD 4

19:30 – سامبدوريا أمام سبال - beIN Sports HD 7

19:30 – أودينيزي أمام جنوى - beIN Sports HD 8

21:45 – نابولي أمام روما - beIN Sports HD 4