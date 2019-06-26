إلهام شاهين: رجاء الجداوي كانت بتأكد علينا وتقولنا خدوا بالكم من كورونا

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية، صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، «حالة خاصة للغاية في الوسط الفني»، لافتة إلى أن «الجداوي» الوحيدة في الوسط الفني صديقة كل الأجيال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن رجاء امتازت بروح الشباب من داخلها، فضلًا عن أنها «كانت حالة جميلة لا تتكرر».

وأشارت إلى أنها كانت تتواصل مع الراحلة كل يوم ليلًا في بدايات وجودها داخل مستشفى العزل للاطمئنان عليها، متابعة: «كانت بتأكد علينا وتقولنا خدوا بالكم من كورونا ومش عاوزة حد يحصله اللي حصلي».

وذكرت «شاهين» أنها لم تستطع التواصل بشكل شخصي مع الراحلة بعد دخولها إلى العناية المركزة، قائلة إنها كانت تطمئن على حالتها الصحية عبر التواصل مع ابنتها أميرة.

وعن تشييع جثمان «الجداوي» اليوم أكدت أنه لم يتعامل أحد مع الجثمان غير مسؤولي الطب الوقائي، لافتة إلى أن جميع الحضور التزم بالإجراءات الاحترازية.

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.