في ظل إجراءات احترازية تطوق معظم دول العالم، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن اطلاق دورته الجديدة "أون لاين" ، للمرة الأولي في تاريخه ،كي لا تغيب التظاهرة المسرحية الأهم في الشرق الأوسط، مع مراعاة أمان وسلامة المسرحيين في الوقت نفسه.

رئيس المهرجان د.علاء عبدالعزيز سليمان قال ان فعاليات الدورة 27 ستقام خلال الفترة من 1 الي 11 سبتمبر القادم ، علي أن يكون الأثنين 10 أغسطس 2020 موعدا نهائيا لتلقي استمارات المشاركة من الفرق الراغبة في التواجد ضمن فعاليات الدورة.

وفي إعلانها عن موعد الفعاليات أكدت إدارة المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ، أن جائحة كورونا وما استتبعته من إجراءات شكلت تحديا أمام الممارسة المسرحية سواءا الإنتاج أو التلقي، لكن هذا التحدي تحول إلي دافع للمضي في التجهيز للمهرجان وإقامته، إيمانا من إدارة المهرجان ان تطويع الشكل للظرف أفضل من التوقف، وكانت الإجابة هي إقامة كافة الفعاليات "أون لاين"

وتأتي العروض المشاركة في فعاليات دورة هذا العام ضمن سياقين ، الأول مسابقة "مسرح الحظر" ، والثاني مسابقة "العروض المسرحية المصورة".

بالإضافة إلي فعاليات أخري مصاحبة سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا .

ويمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الإطلاع علي كافة التفاصيل علي الموقع الإلكتروني للمهرجان عبر الرابط التالي

www.cifet.org