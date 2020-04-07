الخليفي: لن نترك مبابي يرحل عن باريس سان جيرمان مجانا

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كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع ناديه سان جيرمان في يوليو 2024، ويحق الانتقال لأي نادٍ مجانا في الصيف المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات تليفزيونية: «لا نريد أن يغادر مبابي مجانًا في صيف 2024، لأن عقده سينتهي معنا».

وأضاف: «إذا أراد كيليان البقاء مع باريس سان جيرمان في الموسم القادم، فنحن نريده أن يبقى، لكنه يحتاج إلى توقيع عقد جديد».

وأتم: «لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم مجانًا، هذا مستحيل أن يحدث».