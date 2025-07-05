قتيل و6 جرحى في 4 غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت، إثر شن إسرائيل 4 غارات بطائرات بدون طيار ( درون) على 3 سيارات بقضاء بنت جبيل ومنزل في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بطائرة درون على سيارة" في بنت جبيل "أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".

وفي قضاء بنت جبيل أيضا، أصيب شخصان بجروح خطرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة ببلدة شقرا، وفق بيان آخر للوزارة.

فيما أصيب شخص إثر قصف شنته طائرة بدون طيار ( درون) إسرائيلية على سيارة قرب المعهد المهني في مدينة بنت جبيل، وفق بيان ثالث لوزارة الصحة.

وفي قضاء حاصبيا، أفادت الوزارة ذاتها عبر بيان رابع، بأن شخصا أصيب بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة شبعا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية أخرى بمسيرة أدت إلى إصابة مواطن في شبعا بجنوب لبنان أيضا، في حين ذكرت الوكالة الوطنية أن الغارة استهدفت منزلا.

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش حاول اغتيال 4 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان عبر تنفيذ غارات جوية متفرقة.

وأضافت أنه "تأكد مقتل عنصر واحد من حزب الله بينما لا تزال حالة 3 آخرين قيد الفحص".

قصف مدخل بيروت

وكانت إسرائيل نفذت الخميس ضربة على سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت أسفرت عن مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص آخرين حسب ما أعلنت السلطات اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "إرهابيا" يعمل لمصلحة إيران.

يذكر أنه في 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.