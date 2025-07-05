وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيادة عدد المقرات المخصصة لإجراء الكشف الطبي لطلاب الصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة في مركز ومدينة زفتى، من 3 إلى 5 مقرات، وذلك استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن الزحام الشديد وطول فترات الانتظار.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على راحة المواطنين، خاصة الأطفال وأولياء الأمور، مشددًا على أن الخدمات الصحية والتعليمية تقع في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف المعاناة عن الأسر، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والإقبال المتزايد خلال هذا التوقيت من العام.

وبموجب التوجيهات، تم اعتماد مدرستي "مسجد وصيف الثانوية" و"سنباط الثانوية التجارية" كمقرين إضافيين للكشف الطبي، إلى جانب المقرات الثلاثة الحالية وهي: مركز شباب زفتى، مدرسة مؤسسة ناصر، ومدرسة زفتى الثانوية التجارية، ليصبح إجمالي عدد المقرات خمسة.

وأوضح المحافظ أن التنسيق الكامل جرى بين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور كريم بركات، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية، لضمان توافر التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة داخل المقار الجديدة.

كما أعلنت هيئة التأمين الصحي عن تمديد فترة التقديم للكشف الطبي حتى نهاية شهر أغسطس 2025، لمنح الأسر مزيدًا من الوقت دون تزاحم أو ضغط.

وفي إطار تنفيذ التوجيهات، كلّف المحافظ اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة سير العمل ميدانيًا داخل المقرات الجديدة. وأجرى السكرتير العام صباح اليوم السبت جولة تفقدية، اطمأن خلالها على انتظام العمل وانسيابية الإجراءات، وتحدث مع عدد من أولياء الأمور الذين أعربوا عن ارتياحهم بعد تخفيف الضغط.

وأكد اللواء أحمد أنور خلال جولته أن توجيهات المحافظ واضحة في ضرورة تقديم خدمات تعليمية وصحية تليق بأبناء الغربية، وأن غرفة العمليات تتابع بشكل لحظي الموقف، مع متابعة شخصية من المحافظ لضمان أفضل أداء ممكن.