عودة 13 فلبينيا إلى بلادهم من إسرائيل

استمر برنامج الحكومة الفلبينية لإعادة الفلبينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم من إسرائيل مع وصول الدفعة الأخيرة المكونة من 13 عاملًا في الفنادق، ومقدمي الرعاية إلى ديارهم.

وقالت إدارة العمال المهاجرين، اليوم السبت: "عادت دفعة أخرى بواقع 13 من العمال الفلبينيين في الخارج من إسرائيل بسلام إلى الوطن في الرابع من يوليو 2025، مما يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها فريق الحكومة بأكمله لمساعدة العمال المنكوبين في الشرق الأوسط"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضافت إدارة العمال المهاجرين أنه لدى وصولهم، خضع العمال الفلبينيون في الخارج لفحوص طبية وحصلوا على مساعدة مالية فورية كشبكة أمان، بما في ذلك من إدارة العمال المهاجرين وصندوق الإعادة الطارئة إلى الوطن التابع لإدارة رعاية العمال في الخارج.

وكان ستة عمال فلبينيين عائدين من إيران، وصلوا إلى البلاد يوم السبت الماضي، بعد أسابيع من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.