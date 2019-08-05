البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا غير شرعي بالبحر المتوسط

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تمكنت وحدات من البحرية المغربية، مساء الاثنين، من إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي، بمياه البحر المتوسط، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.