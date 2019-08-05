 البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا غير شرعي بالبحر المتوسط - بوابة الشروق
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البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا غير شرعي بالبحر المتوسط

إنقاذ مهاجرين أرشيفية
إنقاذ مهاجرين أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 7:47 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 7:47 م

تمكنت وحدات من البحرية المغربية، مساء الاثنين، من إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي، بمياه البحر المتوسط، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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