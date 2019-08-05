البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا غير شرعي بالبحر المتوسط

تمكنت وحدات من البحرية المغربية، مساء الاثنين، من إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي، بمياه البحر المتوسط، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.