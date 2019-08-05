في مثل هذا اليوم وبشكل مفاجئ رحل الفنان مصطفى متولي بعد انتهاءه من أحد عروض مسرحية "بودي جارد" التي حققت نجاحاص كبيرا واستمرت لسنوات، بعد أن ترك إرثا فنيا كبيرا تنوعت فيه المشاركات في أعمال كوميدية ودرامية.

وأحب التمثيل منذ صغره فترك بلدته في كفر الشيخ وجاء إلى القاهرة، حيث إلتحق بالدراسة في معهد الفنون المسرحية، وبدأ من المسرح بأدوار صغيرة، كما عمل في الدراما التلفزيونية ومن المسلسلات التي شارك فيها "بكيزة وزغلول" و"سامحوني مكنش قصدي" و"الإمام الترمذي"، وشخصيته المشهورة محفوظ سردينة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وكان الزعيم عادل إمام، ذو بصمة كبيرة في مشوار مصطفى متولي، فشارك معه متولي في عدد كبير من الأعمال على خشبة المسرح والسينما، وترصد الشروق بهض هذه الأعمال.

* عنتر شايل سيفه

جسد متولى في هذا الفيلم شخصية متناهية الطيبة، وهى شخصية صابر الفلاح الأصيل الذي يقف مع مستورة الزوجة التي تركها زوجها مهاجرا بحثا عن المال، وكان لايزال متولي صغيراً في هذا الفيلم.

وقام بالبطولة عادل إمام ونورا وحاتم ذو الفقار وأحمد بدير.

* الواد سيد الشغال

شاب انتهازي ومستغل متزوج من فتاة غنية ويعمل في السلك الدبلوماسي، كانت هذه سمات شخصية شريف في المسرحية الشهيرة الواد سيد الشغال والتي جمعت الكثير من المواقف الكوميدية بين عادل ومصطفى.

وشارك فيها عمر الحريري ومشيرة اسماعيل ورجاء الجداوي ويوسف داوود وفاروق فلوكس.

* سلام يا صاحبي

قدم متولي في هذا الفيلم شخصية أحد تجار السوق الكبار المتجبرين ذوي النفوذ القوي، ويحارب اثنين من الباعة الصغار بعنف ليبتلع منهم السوق، وشارك فيه الزعيم مع سعيد صالح وسوسن بدر ومحمد الدفراوي.

* الإرهابي

في شخصية مختلفة تماما عما قدمه متولي جسد شخصية هاني الرجل المسيحي البسيط المحب لجيرانه المسلمين ولكنه يعاني من زوجته المسيحية المتشددة، ومن أبطال العمل شيرين وصلاح ذو الفقار ومديحة يسري وحنان شوقي.

* شمس الزناتي

من المرات القليلة التي لعب فيها متولي دور يساند فيه البطل الذي يجسده الزعيم كان في هذا الفيلم فغالباً كان يأتي في المعسكر المضاد له أو في شخصية الشرير، ولعب في الفيلم دور سيد سبرتو، وشاركهم في العمل سوسن بدر ومحمود حميدة ومحمود الجندي وابراهيم نصر.

* المنسي

كانت مساحة الدور الخاصة بمتولي في هذا الفيلم صغيرة، ولكنه لعب دور مؤثر، فجميع مشاهدي الفيلم بالتأكيد لن ينسوا الرجل الذي أنقذ إمام "المنسي" من القتل وألقى له "ولاعة" ليكمل تهديده لهم بتفجير المكان.

وكان يلعب دور شريف المسئول المحال على المعاش والذي لا يكترث له أحد في الحفل الكبير الذي يضم كبار رجال الأعمال.

وشارك في الفيلم يسرا وكرم مطاوع وناهد جبر وأحمد آدم وصلاح عبدالله وأحمد راتب.