قال المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن قيمة إجمالي الأعمال الختامية للخطة الطموحة للشركة تبلغ 677.723 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 33.7 %، بينما الأعمال الختامية للخطة الاستثمارية الجديدة للشركة 2019 بلغت 110.804 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 46.5 %، وذلك حتى يونيو الماضي.

وأشار - في تقرير وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة اليوم الاثنين - إلى أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تخدم 4 ملايين و372 ألفا و401 مشترك، في محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، وكذلك بعض المناطق الصناعية وهي "العصافرة بالمطرية ـ جمصة ـ مجمع الصناعات بميت غمر ـ المنطقة الصناعية بمطوبس ـ بلطيم ـ البرلس ـ الرمال السوداء بكفر الشيخ ـ دمياط الجديدة ـ مدينة الأثاث بدمياط"، وثلاثة مصايف "رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم".

وقال عسل، إنه تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع بإجمالي مليونين و 76 ألفا و872 عدادا، بما يمثل 47 % من إجمالي عدد المشتركين بالشركة، وتم إعداد برنامج زمني لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع طبقاً لبرنامج زمني ابتداء من العام المالي 2019-2020، ولمدة 6 أعوام.

وأضاف - حول جهود الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين - أنه تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني المختلفة بمنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفي أي وقت.

ولفت إلى أن عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة بلغ 102 مركز، وكذلك عدد 89 وحدة شحن نقالي موزعة على قطاعات الشركة الأربعة، بالإضافة إلى أنه تم تحديد الأماكن التي يحدث بها تكدس شحن في بداية الشهر كمناطق (شمال وجنوب دمياط ـ الشعراء ـ بلقاس) وتم حل هذه المشكلة عن طريق تدعيم هذه الأماكن بزيادة عدد أجهزة الشحن.

ونوه بأن عدد مراكز الخدمة الرئيسية بلغ 55 مركز خدمة وتم استحداث مقار للشبكات اعتبارا من مارس 2019 حيث تم تجهيز 136 مقر خدمة، وجاري تجهيز 81 مقرا، ليصل إجمالي عدد المقرات إلى 217 مقرا، وذلك استمرارا لسياسة الشركة بتقديم خدمة مميزة للمشتركين وحسن معاملة الجمهور.

وأوضح أن أعمال الخطة الطموحة للشركة شملت إحلال 35 خط جهد متوسط بطول 308.673كم، وتم إنشاء 12 خط جهد متوسط بطول 163.137كم، إحلال 101.235كم وإنشاء 421.982 كم كابلات جهد متوسط، إحلال 275 محولا بسعة 198.7 م.ف.أ بنظام الإحلال ساهمت في فك اختناق 1241محولا وتم تركيب 112 محولا بسعة 21.64 م.ف.أ. توسعات، إحلال 25.541 كم و إنشاء 5.56 كم كابلات جهد منخفض، و إحلال 10429.408كم وإنشاء 865.26كم موصلات هوائية جهد منخفض معزولة.

وتابع أنه بلغ إجمالي الختاميات الواردة للخطة الطموحة 677.723 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 33.7 %..مشيرا إلى أنه تم من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة إنشاء خطين جهد متوسط بطول 17.31 كم وإحلال خطين جهد متوسط بطول 15كم، إنشاء 32.448 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 7.341كم ، إحلال 101 محول بسعة 65.6 م.ف.أ. بنظام الإحلال ساهمت في فك اختناق 455 محولا وتم تركيب 34 محولا بسعة 5.5 م.ف.أ. توسعات، إحلال 6.34 كم وإنشاء 1.757كم كابلات جهد منخفض، إحلال 1454.1 كم وإنشاء 203.8 كم موصلات هوائية جهد منخفض معزولة.

ونوه بأنه فيما يتعلق بجهود الشركة لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فقد تم تخصيص مبلغ 79 مليونا و 976 ألف جنيه للعام المالي 2018/2019، لتحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية والتي تمثل خطورة على المواطنين إلى كابلات أرضية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 300 عملية وإطلاق التيار الكهربائي بها بمبلغ66 مليونا 830 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 84 % من مستهدف المشروع.

وأكد عسل، أن الشركة تهتم بالعنصر البشري حيث أنه الاستثمار الأمثل من خلال إعداد كوادر فنية مدربة وتم تنفيذ دورات تدريبية لنشر مبادئ الشفافية والنزاهة لعدد 2741 متدربا بالمجالات المختلفة.

وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق، أوضح أن قيمة المتحصلات النقدية لحالات سرقات التيار بلغت خلال العام المالي الحالي 2018-2019، 20.2 مليون جنيه مقابل 8.5 مليون جنيه عن العام السابق، بزيادة قدرها 11.7 مليون جنيه وبنسبة تطور 139 %، وذلك لزيادة عدد الحالات التي تم تحصيلها خلال العام الحالي عن العام السابق بعدد 1636 حالة بنسبة تطور 77%، بفضل تكثيف أعمال الضبطية القضائية بكافة القطاعات والهندسات خلال الفترة الحالية.