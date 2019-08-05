روسيا تعلن حالة الطوارئ في منطقة خاباروفسك بسبب الفيضانات

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أعلن سيرجي فورجال، حاكم منطقة خاباروفسك الروسية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في المنطقة بأسرها بسبب الفيضانات.

وقال فورجال - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن لجنة التصدي لحالات الطوارئ قررت أن تمدد حالة الطوارئ لتشمل كل منطقة خاباروفسك.

وأشار إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتوقعات الطقس وتصريف المياه في محطات توليد الطاقة الكهرومائية وخاصة في الصين.

وذكرت خدمة الشرق الأقصى للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي، اليوم الإثنين، أن منسوب مياه نهر أمور من المتوقع أن يصل إلى ما يتراوح بين 550 و600 سنتيمتر من 12 حتى 14 أغسطس الجاري.

وبحسب وكالة تاس، أغرقت الفيضانات بالفعل المنازل التي تقع على أطراف خاباروفسك.