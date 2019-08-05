 روسيا تعلن حالة الطوارئ في منطقة خاباروفسك بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
الإثنين 5 أغسطس 2019 3:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعلن حالة الطوارئ في منطقة خاباروفسك بسبب الفيضانات

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 2:59 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 2:59 م

أعلن سيرجي فورجال، حاكم منطقة خاباروفسك الروسية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في المنطقة بأسرها بسبب الفيضانات.

وقال فورجال - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن لجنة التصدي لحالات الطوارئ قررت أن تمدد حالة الطوارئ لتشمل كل منطقة خاباروفسك.

وأشار إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتوقعات الطقس وتصريف المياه في محطات توليد الطاقة الكهرومائية وخاصة في الصين.

وذكرت خدمة الشرق الأقصى للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي، اليوم الإثنين، أن منسوب مياه نهر أمور من المتوقع أن يصل إلى ما يتراوح بين 550 و600 سنتيمتر من 12 حتى 14 أغسطس الجاري.

وبحسب وكالة تاس، أغرقت الفيضانات بالفعل المنازل التي تقع على أطراف خاباروفسك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك