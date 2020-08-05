أعلن حزب شاديما المعارض في تنزانيا أن السياسي توندو ليسو، الذي نجا من محاولة اغتيال تلقى خلالها 16 رصاصة، سوف يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.



وقال الحزب، اليوم الأربعاء، إن توندو سوف ينافس الرئيس الحالي جون ماجوفولى في 28 أكتوبر المقبل.



وقال جون منيكا، الأمين العام للحزب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "لقد كتبنا بالفعل لمسؤولي اللجنة الانتخابية لإبلاغهم بذلك".



وتعهد ليسو بتحفيز اقتصاد البلاد، ويعرف ماجوفولي، الذي يسعى لتولى الرئاسة لفترة ثانية، عالميا بموقفه المعارض للمثلية وقمعه لحرية الصحافة.



وكان ليسو قد نجا من محاولة اغتيال في سبتمبر 2017، حيث تلقى خلال المحاولة 16 رصاصة أثناء قيادته سيارته، واضطر للخضوع لسلسلة من العمليات في تنزانيا وفي الخارج.



وحتى الآن، لم يتم إلقاء القبض على أي شخص لصلته بحادث الاغتيال، واتهم ليسو السلطات بالاخفاق في التحقيق في الواقعة.