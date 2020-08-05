روسيا: بريطانيا تبالغ بشكل كبير في مدى أهميتها بالنسبة للسياسة الروسية

قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، إن بريطانيا تبالغ بشكل كبير في مدى أهميتها بالنسبة للسياسة الروسية وخاصة عندما تتهم موسكو بمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة.

وأضاف كيلين -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "أن مكانة وأهمية بريطانيا في السياسة الروسية ليست كبيرة، نحن لدينا مشاكل أكثر جدية بكثير".

ونفى مجددًا الاتهامات بأن روسيا حاولت بأي شكل من الأشكال التأثير على نتيجة الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا الذي تم في 2014، والاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تم في 2016، وكذلك انتخابات البرلمان البريطاني في 2019.

وأكد السفير أن موسكو لم تكن، في كل هذه الحالات، مهتمة سياسيًا بهذه النتيجة أو تلك، وبالنسبة لها "لم يكن هناك أي معنى في دعم أحد الطرفين"، مشيرًا إلى أن كل هذه الاتهامات مختلقة، إن لم تكن وهمية.