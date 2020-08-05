حبس متهم بقتل صديقه الميكانيكي لتأخره في إصلاح الموتوسيكل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الاربعاء، حبس "م.ر"، 31 عامًا، صاحب محل تأجير موتوسيكلات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه "م.ج"، 45 عامًا، ميكانيكي موتوسيكلات، بقطعة حديديه، ضربه بها على رأسه، أثناء سبب مشاجرة وقعت بينهما، لتاخره في إصلاحه.

وطلب النيابة، بإشراف محامي عام نيابات الدخيلة الكلية، سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي عليه، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية، لبيان أسباب الوفاة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، ألقوا القبض على المتهم بقتل صديقه، خلال مشاجرة وقعت بينهما في منطقة الدخيلة الجبل، أصيب على أثرها الأخير بتهشم في الجمجمة، ونزيف حاد في المخ، وتم نقله للمستشفى، لتلقي العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة، لفشل وقف النزيف مما أدى لتوقف عضلة القلب.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد وجود مشاجرة في منطقة الدخيلة، بين المتهم، والمجني عليه، بسبب تأخر الميكانيكي في إصلاح الموتوسيكل، بدعوى عدم وجود "فلتر بنزين" بمبلغ 62 جنيهًا.

كشفت تحريات ضباط المباحث، أن المشاجرة نشبت بين الطرفين، وهما أصدقاء منذ 20 عامًا، حيث قام صاحب محل تأجير الموتسيكلات، المجاور للورشة، بضرب المجني عليه "الميكانيكي"، بحديدة على رأسه، لتاخره في إصلاح دراجته التي كان يرغب في تأجيرها خلال العيد، فسقط مغشيًا عليه، وبنقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تواجده في وحدة العناية المركزة.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم، أرشد عن الإداة المستخدمه في الحادث، فتم احتجازه وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، حيث تباشر التحقيق..