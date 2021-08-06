الزراعة: نضخ مليارات الجنيهات لخدمة الفلاح المصري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل بكل جهد لحماية المواطن المصري من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم مبادرة لتوفير قروض للمزارعين لمدة 10 سنوات بدون فائدة، لتطوير الري الحقلي.



وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الدولة المصرية تضخ مليارات الجنيهات لخدمة الفلاح المصري، وتطوير إنتاجيته، وزيادة معدل الأمن الغذائي للدولة الذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من الأمن القومي، لافتًا إلى أن تطوير الري يزيد من الإنتاجية، ويقلل من التكلفة الزراعية، ويزيد من جودة المنتج، ويزيد من ربحية المزارع، ومعدلات دخله.



ولفت إلى أن هذا الأمر سيعظم من استخدام وحدة المياه، خاصة أن الدولة المصرية تقدم للمزارع كل أنواع الدعم من دعم تقني وفني ومالي، قائلًا إن مبادرة تطوير الحقل في غاية الأهمية، وسيكون لها مردود إيجابي على المزارع والمنتج إلى حد كبير.





