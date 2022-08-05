مرتضى يتحدث عن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لـ محمود الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن صفقات ناديه بالانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أنه سيلبي كل ما يطلبه البرتغالي فيريرا، موجها رسالة لـ محمود الخطيب ردا على قرارات مجلس إدارة الأهلي ، بشأن عدم خوض مباريات كأس مصر وكأس السوبر، وذلك على خلفية ما حدث في مباراة فاركو بالدوري.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية: «أقول لجماهير الزمالك اطمئنوا وشجعوا فقط، كل ما يقال عن أسماء اللاعبين الجدد غير صحيح، لن أسير خلف كل من يريد لاعبا بعينه لضمه، سنضم للزمالك من يطلبهم المدير الفني فقط».

وانتقل للحديث عن الأهلي، قائلا: «ماذا يحدث من الأهلي؟ كل يوم شكوى مرة من اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولم تسافر لخوض مباراة السوبر المصري السعودي، ماذا يحدث».

وواصل: «لا يعقل أن الأهلي يصدر كل يوم بيانا، أنت من تسبب المشاكل يوميا ومن خلال قناتك التليفزيونية كذلك».

وأتم: «أقول للخطيب لديك خلل في النادي قم بمعالجته، تقول إنك ستلعب بالناشئين هذا يحدث لأنك دمرت الفريق».