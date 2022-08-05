استطلاع روسي: أكثر من 80% يعبرون عن ثقتهم بالرئيس بوتين

أعرب 8ر80 % من الروس عن ثقتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و1ر78 % من المواطنين عن مباركة أعماله في منصبه.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "فيتسوم" المقرب من الدوائر الحكومية الروسية، ونُشر اليوم /الجمعة/، أن غالبية المواطنين الروس (80.8%) يثقون بالرئيس الروسي، بينما أعرب 15.2% فقط من المستطلعين عن عدم ثقتهم به.

وأوضح الاستطلاع أن 78.1% من المشاركين في الاستطلاع يوافقون على عمل بوتين كرئيس للدولة الروسية، بينما عارض 13.2% أعماله في منصبه.

يُذكر أن الاستطلاع جرى في الفترة من 25 إلى 31 يوليو الماضي باستخدام طريقة الاتصال الهاتفي على عينة عشوائية، شملت 11200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 41 ألفا و650 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 5 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن إجمالي خسائر روسيا في الفترة من 25 فبراير وحتى 5 أغسطس، بلغ حوالي 41 ألفا و650 جنديا".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1792 دبابة و4032 مركبة مدرعة و950 من النظم المدفعية و260 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و223 طائرة و191 مروحية و15 سفينة و2964 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 83 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 359 قتيلا و700 مصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف أن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 230 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.