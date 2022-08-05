تونس تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت تونس عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، من بينهم أطفال وإصابة عشرات الجرحى.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان، اليوم الجمعة، أن تونس تدعو مجددًا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.

وأكدت تونس التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم، إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس.