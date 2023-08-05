بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى إلكترونيا واستقبال الطلاب في مكاتب التنسيق بالجامعات

• لا تغيير في نظام التنسيق وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.. وإعطاء الطلاب ال١٥٠٠ الأوائل من التوزيع الجغرافي والمصروفات

أتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى بموقع التنسيق الإلكتروني وفتحت أبواب مكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية في مختلف المحافظات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا أمام الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة ومساعدة الطلاب والرد على الاستفسارات والتساؤلات.

ويبلغ الحد الأدنى في الشعبة العلمي "علوم" 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر وتضم 22304 طالب، وفي الشعبة الهندسية "علمي رياضة" 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر وتضم 15013 ألف طالب، وشعبة الأدبي 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وتضم 74923 طالب.

وفي جامعة القاهرة الكبرى، تتيح كليات الزراعة والهندسة والإحصاء معاملها الإلكترونية أمام طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات، فيما تتيح كليات الهندسة والصيدلة والبنات في جامعة عين شمس معاملها، أما جامعة حلوان فتتيح عدد من المعامل داخل الحرم الجامعي في مدينة عين حلوان ومعامل أخرى في كليات الجامعة خارج حرمها بمنطقة الزمالك ووسط القاهرة.

ووجه وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، السيد عطا، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، تتضمن انفوجراف توضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل، أكد مكتب التنسيق أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد، وأن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة، ويتم ترتيب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه، فصلا عن إعفاء الطلاب ال١٥٠٠ الأوائل من قواعد التوزيع الجغرافي وكذلك من المصروفات الدراسية بشرط الحصول على تقدير امتياز طوال فترات الدراسة.

وأضاف المكتب عبر موقعه الإلكتروني أنه يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب، ثم يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

وأشار إلى توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج).

وأكد أنه لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.