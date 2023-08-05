روسيا تؤمن ناقلة متضررة بعد هجوم أوكراني بزورق مسير

في أعقاب الهجوم بزورق أوكراني مسير ليلا على الناقلة الروسية "سيج"، تستعد خدمات الطوارئ لتأمين السفينة المتضررة بشدة، في مضيق "كيرتش".

وذكرت وكالة الإنقاذ البحري الروسية، أنه يجري إفراغ الناقلة من المياه التي تسربت إليها من خلال ثقب في بدنها.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بغرفة المحرك، استمرت السفينة المحملة بالوقود، في الإبحار عبر المياه بين شبه جزيرة القرم، في البحر الأسود وروسيا.

وأضاف التقرير أنه لم يصب أحد في الهجوم ولم يتسرب أي وقود.

وكانت الناقلة قد تضررت، بسبب هجوم بزورق مسير، محمل بالمتفجرات، في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت.