رئيس جمعية جنود الاحتياط: أعداد القوات الألمانية لن تكفي لحماية البلاد

أعرب رئيس جمعية جنود الاحتياط في القوات المسلحة الألمانية باتريك سينسبورج، الجمعة، عن اعتقاده بأن البلاد لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها إلا بعودة العمل بالتجنيد الإلزامي.

وقال سينسبورج لصحيفة «برلينر تسايتونج»، إنّ هدف الحكومة المتمثل في نشر 203 آلاف جندي بحلول عام 2031 أيضا، لن يكون كافيا لضمان الأمن القومي.

وأضاف في عدد الصحيفة الصادر: «بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون التخطيط موجها إلى معرفة عدد الأفراد الذين يتم الاحتياج إليهم لجعل ألمانيا قابلة للدفاع عن نفسها مرة أخرى لكن بدون فرض الخدمة العسكرية الإلزامية كجزء من التزام الخدمة، لن نجعل ألمانيا قادرة على الدفاع عن نفسها».

ووصف سينسبورج، بشكل متكرر، تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية بأنه خطأ.

يشار إلى أن تعليق التجنيد تم تنفيذه في عام 2011 بعد 55 عاما، في عهد وزير الدفاع الأسبق كارل تيودور تسو جوتنبرج ، والذي ألغى بحكم الأمر الواقع الخدمة العسكرية والخدمة المدنية البديلة.