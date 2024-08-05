الإعصار ديبي يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما ضرب فلوريدا

يهدد الإعصار ديبي بضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بأمطار غزيرة وفيضانات تستمر لعدة أيام بعدما ضرب ولاية فلوريدا بالقرب من تالاهاسي، حيث تسبب في قطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المتوقع سقوط ما يصل إلى 30 سنتيمترا من المياه على منطقة واسعة من شمال فلوريدا إلى نورث كارولينا حتى يوم السبت بينما يتحرك الاعصار ديبي في الجنوب مما سيؤدي إلى غمر الطرق وإتلاف المحاصيل ومن المحتمل أن يدفع الناس إلى مغادرة منازلهم.

وأوضح المركز أن مستوى المياه في بعض أجزاء جورجيا ونورث كارولينا قد يصل إلى نحو 76 سنتيمترا قبل انتهاء العاصفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز قوله في تحذير أصدره الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك "سيؤدي هطول الأمطار الذي قد يكون تاريخيا إلى حدوث فيضانات كارثية في بعض المناطق.

وأضاف "من المرجح أن يؤدي هذا إلى فيضانات كبيرة في مناطق حضرية ومن المتوقع أن يحدث فيضان نهري".

وانخفضت سرعة الرياح المصاحبة لديبي إلى 75 ميلا (121 كيلومترا) في الساعة، أي بداية قوة الإعصار، مع تحركه إلى الشمال الشرقي على بعد حوالي 60 ميلا من "سيدار كي" بولاية فلوريدا.

وقد تسببت العاصفة بالفعل في قطع الكهرباء عن أكثر من 250 ألف عميل في شمال الولاية. وتسبب الإعصار أيضا في إلغاء أكثر من 890 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما قالت خدمة تتبع نشاط شركات الطيران "فلايت أوير".





