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- توفيق يؤكد الحفاظ على المستوى المتميز للأداء الشرطى والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع مساعدى أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لمراجعة المراحل التنفيذية لإستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية.

وذكرت الداخلية في بيان منذ قليل أنه فى بداية الاجتماع أعرب الوزير عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى توصلت لتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات ترجمتها انخفاض معدلات الجريمة.

وأشار الوزير إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التى تشهدها الساحة العالمية، موجهاً الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكداً على ثقته فى توالى الأجيال على حمل رسالة الأمن.

وقال الوزير إن إستراتيجية الوزارة فى حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديدة من القيادات والإستفادة من الخبرات التراكمية والتخصصية لهم.

ووجه اللواء محمود توفيق بأهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لدحض أى مخطط إجرامى قبل تنفيذه ، ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الإنضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.

وكلف وزير القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميدانى الفعال والعمل المستمر على تذليل أية معوقات للعمل الأمنى، ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشرى الأمنى ، والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الآداء الأمنى.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للأداء الشرطى فى كافة القطاعات الأمنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين، وتعظيم الدور المجتمعى للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.