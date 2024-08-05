الزمالك يعلن تمديد عقد مهاب ياسر لاعب فريق السلة

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تمديد التعاقد مع مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، لمدة موسمين.

وأصبح يستمر عقد مهاب ياسر مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حتى نهاية موسم 2027 - 2028.

ووقع مهاب ياسر، على عقود استمراره مع نادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته برامي نصوحي، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويأتي التجديد لمهاب ياسر، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.