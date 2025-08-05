المشاركة الإيجابية في الانتخابات في مناقشات قصور الثقافة بقنا

ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية والديمقراطية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من اللقاءات التوعوية بمواقع فرع ثقافة قنا.

وشهد قصر ثقافة قوص، لقاء بعنوان "المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري"، تحدث خلاله أحمد جابر، أخصائي ثقافي، عن دور المواطن في صنع القرار من خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي تمثل استحقاقا دستوريا يعزز من قوة واستقرار مؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي.

وأكد "جابر" على أهمية توجه المواطنين إلى لجان الاقتراع كونه الضمان الحقيقي لتحقيق الديمقراطية، ويعكس إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم في آنٍ واحد.

كما تضمنت الفعاليات المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا، بإدارة أنور جمال، لقاء بقصر ثقافة قنا، بعنوان "ما هو مجلس الشيوخ"، استعرضت خلاله جيهان رمزي، مسئول النشاط، مهام مجلس الشيوخ ومنها: مراجعة التشريعات، وتمثيل فئات المجتمع، ومتابعة أداء الحكومة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن السياسي عن طريق أعضائه ذوي الخبرة في الحياة السياسية، موضحة أن طبيعة دوره غالبا ما تكون استشارية أو رقابية مقارنة بمجلس النواب القائم على التشريع.