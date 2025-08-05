بدء محاكمة موظف سابق في حزب البديل من أجل ألمانيا بتهمة التجسس

يمثل موظف سابق لدى النائب السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ماكسيميليان كراه، أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دريسدن اليوم الثلاثاء بتهمة العمالة لجهاز استخبارات صيني.

ويُحاكم أيضا في القضية شريكة أخرى مشتبه بها.

ووفقا للائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام الاتحادي، فإن المواطن الألماني جيان جي. كان موظفا في جهاز استخبارات صيني منذ عام ٢٠٠٢. وبصفته مساعدا في مكتب كراه في البرلمان الأوروبي، جمع المتهم معلومات خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اعتقاله في أبريل ٢٠٢٤، وسلم بعض الوثائق السرية إلى السلطات الصينية. كما يُشتبه في أنه جمع معلومات شخصية عن قيادات في حزب البديل من أجل ألمانيا، وتجسس على معارضين صينيين.

ويتهم الادعاء العام الألماني الصينية جاكي إكس بالتعاون مع المتهم. وعملت المتهمة لدى شركة خدمات لوجستية في مطار لايبتسيج، ويُشتبه في أنها زودت المتهم مرارا ببيانات عن رحلات جوية وبضائع وركاب، خاصة فيما يتعلق بنقل بضائع عسكرية.

وتم تحديد 13 جلسة للمحاكمة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وكان كراه نائبا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٥، وهو الآن نائب في البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج).