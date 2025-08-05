كاتس: سننفذ قرارات القيادة السياسية لهزيمة حماس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيعمل على تنفيذ قرارات القيادة السياسية للوصول إلى هزيمة حركة حماس، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وضمان أمن المستوطنات.

وقال كاتس، خلال جولة في قطاع غزة لمتابعة الوضع هناك، إن "هزيمة حماس في غزة، مع تهيئة الظروف لإعادة الرهائن، هي الأهداف الرئيسية للحرب في غزة وعلينا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقها"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "علينا ضمان سلامة وأمن المستوطنات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش الإسرائيلي في شريط أمني محيطي في مواقع مسيطرة في غزة، والتي يمكن من خلالها منع الإضرار بالمستوطنات وتهريب الأسلحة إلى غزة"، وفق قوله.

وأوضح أن "الدرس الرئيسي الذي يجب أن نتعلمه من أحداث 7 أكتوبر، وكما هو الحال في قطاعات أخرى، هنا أيضا يجب على الجيش الإسرائيلي أن يفصل بين العدو والمستوطنات، بالإضافة إلى التعامل مع العدو نفسه".

وأشار إلى أنه "بعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات اللازمة، سيقوم المستوى العسكري بتنفيذ السياسة باحترافية"، قائلا: "واجبي كوزير دفاع مسؤول عن الجيش الإسرائيلي هو التأكد من أن هذا ما سيحدث وهذا ما سأفعله".