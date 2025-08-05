الرئيس السيسي: غير مستعدين لاستقبال أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موقف مصر واضح منذ 8 أكتوبر 2023، والمتعلق باستعدادها لإدخال المساعدات إلى غزة، مع الرفض الواضح لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي، مساء الثلاثاء: «موقفنا واضح منذ 8 أكتوبر، نحن مستعدون لإدخال المساعدات في كل وقت، لكن غير مستعدين لاستقبال أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وأكمل: «هناك من له هدف آخر هو تشتيت الانتباه عن المسئول الفعلي عن الوضع المأساوي الفلسطيني وأحذر كما حذرت سابقًا من استمرار هذا الوضع».

وذكر أن قطاع غزة كان يدخله ما يتراوح بين 600 إلى 700 شاحنة محملة بالأغذية وما هو مطلوب لإعاشة 2.4 مليون فلسطيني، لافتًا إلى «تقليل تلك الكمية إلى صفر على مدار 21 شهرًا ماضية».

وشدد على أن «الوضع في القطاع ليس ناجمًا عن تخلي مصر عن دورها في إدخال المساعدات أو مشاركتها في حصار القطاع»، قائلًا: «ده أمر خطير جدا وإفلاس ممن أطلقوا هذه الادعاءات».

وواصل: «مستعدون ندخل أضعاف الكميات الموجودة لإغاثة الشعب الفلسطيني، وندعو لإيقاف الحرب ومستمرون في الإجراءات اللازمة لذلك».

واستطرد: «بقول لكل من يسمعنا أنا شايف إن التاريخ سيتوقف كثيرًا، ويحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها من هذه الحرب، والضمير الإنساني لن يظل صامتًا طويلًا، وأؤكد أن مصر ستظل دومًا بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني».