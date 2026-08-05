محافظ السويس يتابع تطوير المقابر القديمة ويوجه بسرعة استكمال أعمال الترميم

تفقد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، أعمال ترميم المقابر القديمة بمنطقة حوض الروض بحي الأربعين، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل في إنشاء السور المحيط بالمقابر، بما يسهم في الحفاظ على حرمة المكان وتحسين مظهره الحضاري.

واستمع المحافظ، إلى شرح حول نسب تنفيذ الأعمال، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال الترميم والتطوير، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، حفاظًا على المقابر وصيانتها بالشكل اللائق.

وأشار المحافظ، إلى مواصلة المحافظة تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة المواقع الخدمية بمختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.