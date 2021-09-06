وزير الدفاع السوداني يؤكد الاستعداد للعمل مع كافة الجهات لتنفيذ الترتيبات الأمنية

أكد الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، وزير الدفاع السوداني، استعداد القوات المسلحة للعمل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ مهام الترتيبات الأمنية، وتحقيق آليات دمج القوات وفق ما جاء في وثيقة اتفاق سلام جوبا.

وقال ياسين، في ورشة عمل تحت عنوان "المشاورات التقنية لتفعيل دعم لجنة وقف إطلاق النار الدائم" التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" اليوم الأحد، إن القوات المسلحة ستعمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وستقبل النصح من كافة الجهات المعنية، كما أنها على أتم الاستعداد للانتشار في كافة أنحاء السودان من أجل تنفيذ اتفاق السلام.

وأوضح أن ضعف الموارد المالية وقف حائلا دون تنفيذ بروتكولات الترتيبات الأمنية، معربا عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات تُسهم في عمليات الانتقال السلمي للسلطة وتحقق أهداف الفترة الانتقالية.

من جانبه، قال فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، إن الأحداث في دارفور تتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجتها من أجل إحلال الاستقرار، معربا عن أمله أن تتم عملية نشر القوات المشتركة هناك في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بيرتس أنه سيرفع تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وسيطلعه على كافة الأوضاع في مناطق ولايات دارفور وعمل بعثة "يونيتامس"، مشيرا إلى أن بعثته تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تحقيق الاستقرار وحماية المدنيين.